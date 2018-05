Michelle Soifer da con palo a Erick Sabater [VIDEO y FOTOS]

Asegura que ‘belleza’ de dominicano ‘no fue suficiente para mantener contenta a una chica’ Michelle Soifer afirmó que le avergüenza que Erick Sabater siga hablando de ella y que el dominicano, ‘con tanta belleza’, sea incapaz de mantener contenta a una mujer.



“Discúlpenme por todo ese bochornoso momento, de verdad que me da vergüenza”, dijo la ‘guerrera’, quien llegó acompañada de Kevin Blow al concierto de ‘Radio Disney’.



Erick sigue hablando de ti, dijo que lo engañaste con su amigo. Parece que no teme la demanda...

Que siga (hablando)... es lamentable, no quiero saber nada de él. De repente su belleza no le ha sido suficiente para mantener a una chica contenta.



También afirmó que tu carrera está en picada.

Estoy en mi mejor momento. Tengo tres programas en los cuales trabajo, solo me faltaría, ¿qué...? El noticiero... (risas). Yo feliz y Dios hace eso, nadie más.



¿Cómo tomas sus ofensas?

Soy feliz. Estoy estable (en una relación), él está con una y con otra. Además, yo voy de menos a más.



ENFRENTADA A MILETT

De otro lado, Michelle esta noche tendrá en ‘El artista del año’ un mano a mano con Milett Figueroa y afirmó que no quiere más broncas con ella.



“De mi parte ya lo corté (la pelea), le pedí disculpas, pero si ella quiere seguir con su show es su problema”, indicó ‘Michi’. (M. Casas)

