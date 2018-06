Michelle Soifer: No perdona a Erick Sabater [VIDEO y FOTOS]

Michelle Soifer dijo que desconoce si el Poder Judicial ha archivado su demanda contra Erick Sabater , pero enfatizó que buscará justicia por todo el daño que le ha hecho el dominicano.

“No tengo información sobre eso, mis abogados no me han notificado al respecto... pero no todo está dicho, creo que hay otros caminos y se tiene que evaluar”, indicó la ‘guerrera’.



Luego, añadió que si no procede el juicio, igual seguirá para adelante.



“Voy a insistir. Considero que una persona no puede hacerte tanto daño como lo ha hecho él conmigo, se tiene que hacer responsable de todo lo que ha dicho. Afectó mucho en mi trabajo, dañó mi imagen y después se hizo la víctima. Ha quedado claro que lo único que sabe hacer es hablar de mí”, precisó Michelle Soifer .