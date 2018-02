Michelle Soifer ingresó a Esto Es Guerra, ¿pero agradece a producción de Combate? [FOTOS]

Contra todo pronóstico, Michelle Soifer regresó a Esto Es Guerra. La leona se mostró emocionada al ser presentada en el programa ante varias miradas de emoción y sorpresa. Pese a que 'Michi' tuvo una reunión con la producción de Combate, terminó por quedarse en América Televisión.

Recordemos que en conversación con Trome, Cathy Sáenz, productora de Combate, contó que le propuso a Michelle Soifer regresar a su excasa. Sin embargo, Michi tenía que arreglar el tema de su contrato con América Televisión.

"Tengo reunión con Michelle, sé que aún tiene contrato vigente (con América Televisión) hasta el 28 de febrero y ha conversado con la gente de ProTV para arreglar el tema de su contrato y no existan problemas", contó Cathy Sáenz a Trome.

Sin embargo, Michelle Soifer finalmente decidió aceptar la propuesta de Esto Es Guerra. Al llegar al programa, la popular 'Michi' se mostró feliz de volver al reality de competencia y se sorprendió de ver rostros nuevos.

"Un beso en sus casas y gracias por la sintonía. Pía estoy muy contenta. Estoy feliz, respiré nuevamente. Mathi, te he extrañado tanto y quiero que me defiendas de tantos ataques que he estado viviendo. Mis compañeros... estoy viendo caras nuevas y estoy sorprendida", dijo Michelle Soifer fiel a su estilo.

Pero lo que llamó la atención después de terminar Esto Es Guerra es el mensaje que envió Michelle Soifer en su cuenta Twitter. El 'bombón asesino' agradeció a sus seguidores por el apoyo, pero también a Renzo Schuller, Gian Piero Díaz, conductores de Combate.

"Quiero agradecer a todos por su apoyo incondicional. Por la Tendencia en Twittter siempre somos número uno. Quiero agradecer a Pipi y a Shu Shu (Gian Piero Díaz y Renzo Schuller), a Cathy Sáenz, mi productora favorita por este apoyo y el cariño mutuo. Los quiero mucho", escribió Michelle Soifer en Twitter.

Muchos de sus seguidores se preguntaron por qué agradecía a parte de la producción de Combate si ahora forma parte de Esto Es Guerra. Recordemos que Michelle Soifer siempre ha dejado en claro su cariño por ambos programas y que sí consideró volver a ATV.

Incluso Cathy Sáenz le respondió con este mensaje en Twitter: "Aquí siempre tendrás un espacio esperándote. Te queremos mucho Michi y pronto pondremos a funcionar esos proyectos que quedaron pendientes. Alas y buen viento", escribió la productora de Combate.

Posteriormente, Michelle Soifer agradeció a Esto Es Guerra por la nueva oportunidad. La chica reality aseguró a sus seguidores en Twitter que dará lo mejor de ella en la competencia del programa.

"Hoy vuelvo a Esto Es Guerra con mucha emoción de hacer y dar lo mejor de mí, mi corazón siempre será rojo y amarillo. Rojo corazón y Leones", escribió Michelle Soifer en su cuenta Twitter.

