¿Michelle Soifer no fue convocada a Esto Es Guerra por sobrepeso? [VIDEO]

La situación entre Michelle Soifer y Erick Sabater es insostenible. Los exenamorados se declararon la guerra desde el momento en que el nombre de Kevin Blow se hizo público. Y ahora el amor solo se ha vuelto resentimiento.

En más de una ocasión, tanto Michelle Soifer como Erick Sabater le han advertido el uno al otro que no mencionen sus nombres frente a los medios de prensa. Sin embargo, las cosas nunca quedan en paz entre ellos.

En la última transmisión en vivo en su cuenta Instagram, Michelle Soifer le advirtió a Erick Sabater que no la vuelva a mencionar o hablar de ella porque sino procedería a revelar secretos sobre su expareja.

"Pronto voy a decir toda la verdad. Así que Erick Sabater, déjame tranquila. Porque también va a ir para ti. Y bien directo para ti. Si no se te cerraron los shows de los Reyes, busca a otra persona con quien generar prensa. A mí déjame tranquila", declaró Michelle Soifer.

Ante esta advertencia, Erick Sabater se mostró sorprendido. Durante el programa 'Espectáculos', el ex de Michelle Soifer no dudó en darle todas las bendiciones a 'Michi' pero le dejó en claro que no admitirá que hable de él pues él tiene pruebas de su mal comportamiento en el pasado. ¿A qué se referirá?

"Mejor preocúpate por hacer shows o por dejar de hablar de mí. Yo en esta oportunidad no he hablado de ti. Te voy a decir esto: Los Reyes de la Noche tienen shows de sobra. Te deseo lo mejor y todas las bendiciones para ti, pero no metas conmigo", puntualizó Erick Sabater sobre Michelle Soifer.

Pero las cosas se pusieron más tensas cuando Erick Sabater reveló la posible razón por la que Michelle Soifer no formaría parte de la nueva temporada de Esto Es Guerra. Como se sabe, 'Michi' fue voceada como uno de los jales de 'El Gran Juego', pero jamás se escuchó su nombre en el programa.

Ahora, Erick Sabater dejó entrever que Michelle Soifer no fue llamada por la producción de Esto Es Guerra debido a su peso. En la temporada anterior, 'Michi' fue el centro de bromas por parte de los conductores y sus compañeros por sus kilitos de más. Sin embargo, siempre dejaron en claro que ningún comentario era hecho con malicia.

"Me sigo preguntando por qué precisamente ahora que no tiene shows, que no está en un programa de televisión porque la botaron del programa donde estaba porque tiene que bajar de peso definitivamente, con el respeto que se merece, ¿por qué tiene que decir que dirá una verdad? ¿Por qué mantener una duda?", indicó Erick Sabater

Erick Sabater sobre Michelle Soifer

