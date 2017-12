¿Michelle Soifer se va de Esto Es Guerra para conducir programa propio? Esto dice la popular 'Michi'

Michelle Soifer desconoce si continuará el próximo año en ‘ Esto es guerra ’. La participante del reality de competencia reveló que ha recibido propuestas para conducir un programa.

“No sé si me convoquen (para la próxima temporada del reality), ojalá lo hagan. Estaría feliz de seguir en América Televisión, pero también estoy escuchando nuevas propuestas, porque siempre es bueno. Hasta el momento no he tomado una decisión, porque no me han parecido las correctas”, manifestó Michelle Soifer.

¿Propuesta de conducción o actuación?

De conducción, pero considero que tiene que existir un formato que esté hecho para mí. No quisiera entrar a un programa que ya esté al aire.

¿La oferta laboral que te han hecho es de América Televisión o de otro canal?

No puedo detallar todo, provienen de programas que ya están al aire y les va muy bien, pero si no es lo mío, no estaría cómoda y sería una más en el espacio, así que prefiero esperar. Estoy contenta con todo lo vivido en el 2017, ha sido un año buenísimo para mí.

Michelle Soifer le responde a Yola Polastri

