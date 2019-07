"Michelle Soifer tiene que ser feliz con lo que le guste ser", dijo Kevin Blow 

El cantante Kevin Blow, desde República Dominicana, felicitó a Michelle Soifer por lucirse al lado de Coto Hernández, luego de que anunciaron el fin de su relación sentimental.



¿Qué te parece que ahora ‘Michi’ se luzca al lado de ‘Coto’ Hernández?

Muy bien.



Se le ve muy feliz...

¿Acaso antes no era feliz?



Michelle dijo que ‘la vida continúa’...

Es parte de una realidad. Ella tiene que ser feliz con lo que le guste ser. Las personas que la conocemos debemos de alegrarnos por ella y que viva el amor.



Hace poco, las cámaras de Magaly Medina los captaron en un restaurante, ¿qué te parece?

La gente cree conocerme por lo que ve en la televisión. Tengo tantas cosas por decir, pero no es mi estilo, soy una persona que sé callar y mantenerme en mi lugar. No caeré en las bajezas en las que otros caen, de ponerme a hablar de fulano y mengano. Y mucho menos, de darle gusto al morbo que Magaly (Medina) quiere vender.



¿Estás tranquilo y enfocado en tu carrera musical?

Sí, estoy enfocado en mi música, tengo muchos proyectos por desarrollar.



A través de sus redes sociales, Kevin Blow se ha mostrado, en su tierra natal, promocionado su nueva canción ‘Vaina loca’, que grabó al lado de Jeicy Pérez.



(Deyanira Bautista)