Michelle Soifer comparte foto hot donde lo muestra todo y responde a las críticas por su peso

Michelle Soifer deja en claro que ella no hace nada por aprobación, sino porque le da la gana. La participante de Esto Es Guerra recientemente recibió críticas (como es casi usual) por subir una fotografía en traje de baño.

Según usuarios en Instagram, Michelle Soifer ha querido demostrar en todo momento que es feliz con unos kilitos de más y eso es aplaudible, pero no les parecía correcto que ella permitiera que sus fotos tuvieran retoques.

"Si te aceptas tal cual eres, y me parece excelente, no deberías permitir que le metan Photoshop a tus fotografías. No hay sentido con lo que tanto predicas", indicó una seguidora de Instagram de Michelle Soifer.

La participante de Esto Es Guerra no respondió ninguno de los ataques. Sus fieles 'michilovers' se encargaron de defenderla de los comentarios ofensivos. Sin embargo, un par de días después, Michelle Soifer decidió sorprender a todos.

Esta vez, 'Michi' compartió una fotografía más osada. En ella aparece semidesnuda y solo está cubierta con una sábana blanca. Michelle Soifer solo escribió como leyenda: "Buenos días". Rápidamente, la fotografía obtuvo más de cuatro mil likes en Instagram.

"Te ves guapísima, no necesitas tener un cuerpo escultural para sentirte hermosa. Lo eres y todas lo somos. El gran secreto es aceptarnos como somos y dejar de agredirnos entre nosotras. Bella", escribió una usuaria en Instagram.

"Que bonita al natural!! Nosotras las mujeres deberíamos estar orgullosa de nosotras mismas gorditas o flaquitas! Nosotras tenemos nuestra autoestima suficientemente alta como para sentirnos menos por palabreos de personas sin vida sin educación que solo ve vida ajena y no mira la suya ni resuelven sus problemas. Y si Michi cae mal a algunos es por que es frontal, directa y sin filtros. Cae mal por que la verdad a muchos les duele. Prefiere ser sincera y caer mal algunos que hipócrita y caer bien a Todos. Simple", escribió otra seguidora de Michelle Soifer.

Hace poco, la participante de Esto Es Guerra llegó al millón cien mil de seguidores en Instagram. Michelle Soifer agradeció a las personas que la siguen en esta red social. "Gracias a todos los Michilovers por este premio tan bello de tenerlos como seguidores, los amo"

