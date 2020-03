‘Mi novio es un caballero’, dijo Michelle Soifer, quien toma con humor que califiquen a su novio, el modelo Giuseppe Benignini, de ‘carga carteras’.

“Si tienes un hombre y te puede ayudar a cargar tus cosas, no hay nada más caballero que eso. Las mujeres que critican es porque seguro tienen un hombre que les deja que carguen sus maletas solas y eso sí no me parece. Tengo un hombre que me cuida, me ayuda y, si me ve con un bolso, me ayuda siempre. Eso (cargar cartera) no lo hace menos hombre, sino me parece que es un caballero y un chico muy lindo”, manifestó Soifer.

De otro lado, dijo que su vida ha dado un cambio radical y que está contenta con su nuevo físico, a raíz que se sometió a la operación de la manga gástrica.

“Me hice la manga gástrica hace un mes y una semana. Realmente he bajado 12 kilos y me ha favorecido muchísimo, porque me siento mucho mejor. Me quedan grandes los pantalones y estoy sufriendo con la ropa porque todo me queda suelto. Sin embargo, me siento contenta y bien porque ya no tengo dolor de espalda, además, como en porciones pequeñas”, aseveró la ‘guerrera’.