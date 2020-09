SE PRONUNCIA. Luego que la mañana del último lunes Michelle Soifer contestó que le pregunten a Giuseppe Benignini sobre las especulaciones de una supuesta pelea entre ellos por, aparentemente, haberle encontrado fotos de los ’totos’ de varias mujeres en su celular, la chica reality decidió descartar que esté distanciada del ’Principito’.

“Se han especulado tantas cosas pero nosotros siempre tratamos de mantener nuestra vida privada un poco más privada, sabemos que es muy difícil cuando estás en el medio televisivo, pero queríamos un poco no decir nada... Si hemos dejado que sigan hablando es porque no queríamos dar pie a que sigan opinando”, dijo la conocida por sus fans como ’El Sol’ a América Espectáculos.

Más adelante, cuando le consultaron si se molestaba porque Giuseppe Benignini declaraba a los medios abiertamente, Michelle aseguró que no ejerce control en ese sentido sobre su novio venezolano.

“Yo no tengo que controlar nada ni a nadie, él sabe muy bien, es más, de él salió no exponer la relación. Él dijo ’mira, yo no quiero que me pongan como las personas con las que tú estabas antes, no quiero que confundan que yo soy así, entonces mantengamos nuestra relación privada’ y a mí pareció maravilloso porque a él también le perjudica en su trabajo”, aclaró.

Finalmente, aseguró que si el ’Principito’ tiene que viajar, ella estaría dispuesta a mantener una relación a distancia. “Yo siempre lo voy a apoyar y aquí voy a estar. Creo que no hay por qué perjudicar a nadie”, finalizó Michelle Soifer.

