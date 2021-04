EN POLÉMICA. Giuseppe Benignini se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una de sus seguidoras de Instagram lo acusara de un presunto delito de estafa, por mandarle un mensaje para pedirle prestado dinero.

Fue la cuenta de Instarándula la que hizo público el caso y lamentó que el popular Principito haga estas propuestas a personas desconocidas, aprovechando su fama tras haber mantenido una relación sentimental con Michelle Soifer.

“No lo conozco pero me escribió preguntándome si conocía a alguien que le pueda prestar plata o si yo podía prestarle plata, me lo mandó en un audio por DM. Como te digo, no lo conozco y me pareció una falta de respeto... felizmente grabé su audio y todo, luego él lo borró pero lo tengo... no sé a quién más le esté pidiendo plata o cuántas incautas habrán caído. Con la excusa de montar otro negocio dice”, le escribió la denunciante a Samuel Suárez.

La joven indicó que tiene una página de comida y vida saludable y que solo una vez le envió un emoticón a una historia que publicó sobre los venezolanos hace mucho tiempo. “No está bien que haga eso... que horrible sinceramente, es claro que está buscando cabecear a alguien, no sé”, comentó.

EL AUDIO DEL PRINCIPITO

Según la usuaria de Instagram, Giuseppe Benignini le envió un audio por interno a su cuenta de Instagram donde le pidió prestado dinero. En la grabación, que después borró el ex de Michelle Soifer, se le escucha haciéndole la propuesta porque quería abrir otro local de comida.

“Qué tal como estas bueno sorry, no te conozco mucho pero ahorita estoy haciendo varias consultas. Mira justo yo voy a abrir otro local más y ando moviendo todo eso. Lo que te quería consultar es si conocerás a alguien que preste dinero o algo por el estilo, o si tú tienes a alguien cercano... no sé.... o tú”, dice el popular Principito.

“Te consulto porque voy a montar otro local, ya tengo una parte pero me falta otra parte, igual no es mucho, para poder ir aperturando el otro local que quiero hacer. Igual yo puedo dar de garantía si gustas mi local de acá de Barranco. Podemos conversar no sé, te queria consultar eso”, finaliza el audio del ex de Michelle Soifer.