FUERTE ACUSACIÓN. Giuseppe Benignini, conocido también como ‘Principito’, reveló que durante un viaje con Michelle Soifer y sus hermanas fue víctima de agresión y tuvo que esconderse en las escaleras para evitar que lo “ahorque”.

“Yo nunca lo he dicho y se los juro que esto pasó (...) Un día fuimos de viaje a Chiclayo, y esto no va dejar mentir (...) Ella estaba molesta, y me intenta ahorcar, parece que estaba endemoniada, yo salí de la habitación y me escondí en las escaleras, y ella salió como loca a buscarme”, expresó en Amor y Fuego.

El ex de Michelle Soifer explicó que hubo un problema entre ellos y de un momento a otro ella intentó tomarlo del cuello.

“Ella me agarró por el cuello, ni siquiera se había operado, tenía más fuerza estaba más gordita (...) Ella me agarró por el cuello y no me dejaba salir y me tiraba a la cama” , manifestó.

Michelle Soifer: Principito firmó contrato de confidencialidad

El empresario reveló que firmó un contrato de confidencialidad con Michelle Soifer; sin embargo no brindó más detalles sobre las clausulas.

“Mira Gigi yo ni siquiera leí el contrato y lo vi de encima nomás ella me dijo que “vamos a hacer un contrato de confidencialidad” y lo firmamos y ya”, indicó.

