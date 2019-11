Giuseppe Benignini: "No sé qué hacer para que Michelle Soifer me acepte, hasta me he arrodillado pero no acepta"

El ‘Principito’ deMichelle Soifer, Giuseppe Benignini, restó importancia a las innumerables críticas que ha recibido y confía en que la popular ‘Michi’ le dé una oportunidad.



Santi Lesmes te calificó como un simple ‘chofer’ de Michelle...

Uno es hombre y si ves a una chica manejando cansada, hay que ayudarla y no solo en eso, sino en muchas cosas más, porque para eso estamos.



Recuerdo que Tilsa Lozano también le dijo a Michelle que te investigue bien...

Me sentiría incómodo o molesto si viniera de personas que aplican esos consejos en sus vidas. No sé qué pueden aconsejar y tampoco me interesa.



Entonces, ¿no te molestan la críticas?

Tengo 22 años, un futuro por delante, vivo del modelaje, de mis fotos y estoy trabajando para que se me dé una mejor oportunidad. Al principio me chocó, no sabía cómo manejar las críticas, pero Michelle siempre me aconseja.



Michelle saca las garras por ti.

Igual yo por ella y digan lo que digan, nadie va a quitar eso.



¿Cómo va lo de ustedes?

No sé qué más tengo que hacer, hasta me he arrodillado pero no acepta. Yo estoy como un jardinero con sus rosas y sé que dará sus frutos.



(Frank López)