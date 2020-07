Michelle Soifer dejó en claro que ella no tiene ningún problema en tener un romance con una persona menor y está disfrutando mucho la etapa de su vida junto al ‘Principito’, Giuseppe Benignini.

“En estos momentos de mi vida la ‘carne fresca’ me va muy bien... he tenido ‘carne madura’, pero me ha ido mal, así que me estoy yendo por el otro lado”, dijo ‘Michi’ durante la transmisión de ‘Las inconfesables’, que el último sábado arrancó su segunda temporada.

La ‘guerrera’ comentó que es mayor en siete años que su novio Giuseppe, quien tiene 23 años.

Micheille Soifer y Giuseppe Benignini afirmaron que estuvieron a punto de separarse durante la cuarentena. (@gbeningnini / @micheillesofier8).

“Yo tengo un poquito más, tengo 30... pero estoy gozándola súper. Lo que busca una mujer en una relación siempre es paz y tranquilidad, y él me las da”, indicó.

Dentro de poco, Michelle y Giuseppe cumplirán un año de relación y, a pesar de que muchos dudaban de su romance, se han mantenido firmes y consolidado como pareja. Sin embargo, han decidido no exponer más su relación amorosa. “Antes lo hice y me fue mal”, declaró la ‘guerrera’.

A diferencia de otras relaciones, Michelle ha preferido darle su espacio al modelo venezolano y que se desarrolle en sus propias actividades, pues en breve tiene pensado viajar a Caracas para participar en el ‘Míster Venezuela’.

Michelle Soifer es celosa con 'El principito'