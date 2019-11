Michelle Soifer sobre Giuseppe Benignini: "Salimos oficialmente, pero no somos novios"

Michelle Soifer cumplió 30 años el último sábado y oficializó como su ‘saliente exclusivo’ al modelo venezolano Giuseppe Benignini.



“Llegué a la base tres, pero me siento como de 15 años, una chica jovial”, afirmó emocionada.



Cada experiencia en tu vida te ha sumado...

Sí, estoy feliz y me siento bendecida por todas las cosas que he logrado.



¿Llegas soltera a los 30?

Estoy saliendo con un chico, con Giuseppe.



¿Ya son enamorados?

Salimos oficialmente, pero no somos novios. No salgo con otro chico que no sea él.



¿Están conviviendo?

No, primero hay que ser novios, después ya viene lo demás.



Comentaste que querías hacer tu vida fuera del Perú...

Tengo planeado un viaje a Estados Unidos cuando termine la temporada del programa.



¿Retornarás a Perú?

Vamos a ver, aquí hay un proyecto muy lindo. Este viaje será para decidir rehacer mi vida en otro sitio. Creo que lo necesito.



¿Cómo va el tema de tu divorcio?

Justamente también quiero resolver eso. (Él) me pedía mucho dinero para darme el divorcio y no iba a pagarle, además tiene una hija, una familia hecha, creo que ya es el momento.



(Deyanira Bautista)