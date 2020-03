¡De armas tomar! Michelle Soifer contó todos los detalles de inicio de su relación con Giussepe Beningnini y también cómo se sintió al enterarse que era ocho años menor que ella.

La integrante de Esto es Guerra le dio una entrevista a Sheyla Rojas para su programa En Boca de Todos. En el espacio televisivo, la integrante de Esto es Guerra contó cómo conoció al modelo venezolano. Michelle Soifer cuenta que ella fue la que dio el primer paso porque se dio cuenta que Beningnini no le quitaba los ojos de encima.

La chica reality le hizó la conversación y ahí fue cuando Beningnini le preguntó qué iba a hacer después. "Él me preguntó qué iba a hacer después y le dije que iba a ir a otra fiesta, me dijo:'te acompañó, no puedes ir a sola'. Nunca había subido a mi carro a alguien que no conocía. Estaba asustada”, comentó Michelle Soifer.

Es ahí donde le preguntó su edad, a lo que él respondió 22 años. Aún así, Michelle Soifer decidió seguir conociéndolo y ahora admite que no se arrepiente de la decisión, pues pese a la diferencia de edad, se siente feliz.

Sheyla Rojas le preguntó cómo se sentía con respecto a las críticas sobre un posible aprovechamiento del modelo. Michelle Soifer enumeró todas las diferencia del modelo con sus exparejas. “Es bueno, no es vividor. Es un chico muy noble y consciente, no me tiene envidia profesional y creo que eso es importante”, finalizó.

EET: Michelle Soifer habló de su relación con Giuseppe Benignini (21/03/20)

