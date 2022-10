EL PRINCIPITO SE FUE CON TODO. Giuseppe Benignini ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos esta semana, luego de comunicarse con Rodrigo González para deslizar que su ex, Michelle Soifer, habría mantenido un affair con Jefferson Farfán y hasta le habría descubierto conversaciones donde le pedía dinero a la Foquita.

Luego de la polémica, el modelo venezolano no se quedó callado y explotó contra el ‘Bombón asesino’, inclusive mostrando conversaciones donde la cantante habría intentado comunicarse con su madre, aunque no reveló el motivo.

“Señora cómo está, le saluda Michelle Soifer, quería comunicarme con usted”, dice el chat que mostró el ‘Principito’ en sus redes sociales. “¿Tan desesperada está que hasta quiere hablar ahora con mi mamá? Ahora que se te quitó la careta, ahora sí quieres ‘hablar”, agregó el empresario pizzero al lado de las imágenes.

Giuseppe Benignini mostró conversaciones en las que se evidencia que Michelle Soifer le escribió a su mamá.

‘Principito’ acusado de deudor y de amenazar con cuchillo a empresario

Giuseppe Benigni contó que tiene una pizzería en Bolivia en ‘Amor y fuego’ y que abriría su tercer restaurante. No obstante, un empresario denunció que el exchico reality lo estafó en el negocio de las pizzas y lo amenazó de muerte.

Jorge Vanegas, colombiano radicado en Bolivia, indicó que le prestó dinero a la expareja de Michelle Soifer para empezar con una pizzería, pero este no lo devuelve. “Puse en venta las pizzerías por Facebook y me contactó Giuseppe Benigni. Yo creo un monto de 3 mil dólares, él me dijo que en el momento no tenía eso, que era una persona sola, que era un muchacho con ganas de emprender”, comentó.

Cuando fue a pedirle el monto, el colombiano aseguró que Benignini reaccionó enfurecido y lo acorraló con un cuchillo, hecho que quedó grabado. “Tuvo el descaro, de que cuando le fui a cobrar la última vez, de sacarme un cuchillo y colocar mi imagen cuando lo enfrenté”, señaló.

“Le gusta estafar a la gente, le gusta aprovecharse, le gusta ser un oportunista y ya no quiero repetir 10 veces más lo que la gente ya sabe”, agregó.

Por si fuera poco, Vanegas asegura que el venezolano le mandó un mensaje para advertirle que no lo fastidiara. “‘Brother’, si sigues, te lo juro que no te pagaré nada y punto. Ya te dije que hoy te los iba a dar, no ves que estoy ocupado en un trabajo”, escribió.

