Kevin Blow: ''Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater conmigo como un año'' | VIDEO

Desde República Dominicana, el ex de Michelle Soifer, Kevin Blow, brindó una entrevista exclusiva al programa 'Magaly TV: La Firme' en donde hizo varias revelaciones sobre su relación con la participante de El Artista del Año.

Sin dudar, Kevin Blow confesó que mantuvo un 'affair' con Michelle Soifer por aproximadamente un año, cuando ella aún era pareja de Erick Sabater. Según su testimonio, él quería renunciar a su trabajo y ella lo invitó a su casa.

"Toco la puerta, me abrió un familiar de ella y me dijo que pase. Entré, me senté. Ella estaba en la habitación arreglándose y le dijo: 'dile que venga'. Entré y qué te digo. Como Ricardo Arjona, "hasta la sombra". Esa era la casa donde ellos vivían", declaró el dominicano.

Aunque sí se mostró más cauteloso al mencionar su matrimonio con Jennifer Bustamante, reveló que a ella también le fue infiel, pues sintió que la madre de su hija estaba desconectada de su relación.

"El tema de mi expareja es más complicado. Yo tengo una mala costumbre: cuando siento que alguien no está compenetrado en la relación, yo me voy para otro canal. Sí, (le fui infiel) se puede decir que sí", expresó.