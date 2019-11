Michelle Soifer protagonizó un incidente con la Policía Nacional que terminó con ella en la comisaría del Callao todo el día domingo. En comunicación con 'El Show después del Show', la participante de El Dúo Perfecto contó que agentes del orden la intervinieron.

Según el testimonio de la exchica reality, ella se dirigía a Ventanilla en su camioneta, pero se sentía un poco indispuesta para manejar. Por ese motivo, le pidió a su 'Principito', el venezolano Giuseppe Benignini, que conduzca.

En ese momento, efectivos de la Policía Nacional los intervinieron. Cuando le pidieron el brevete al extranjero, él les contó que se lo habían robado hace unos meses y que ya había establecido la denuncia correspondiente.

Por ese motivo, todos fueron trasladados hasta la comisaría y retuvieron el carro. Soifer narró que por eso estuvo todo el domingo haciendo todos los trámites. Además, asumió la multa.

"Por ahora están viendo si quedarse con mi carro o no, muy aparte de la multa de la que tengo que responsabilizarme", explicó Michi.

Michelle Soifer habla sobre el incidente con la Policía Nacional

¿ABUSO DE AUTORIDAD?

Durante su relato, la 'bombón asesino' agradeció a los efectivos de la comisaría por toda la ayuda. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los agentes que la detuvieron. Para ella, se trató de un caso de 'abuso de autoridad' porque sintió que no fueron educados para explicar la situación.

"En el momento en que nos intervinieron, los efectivos no tuvieron la mínima educación con nosotros, nos trataron muy mal, me hablaron horrible. Eso fue lo que me molestó. Yo puedo entender que te paren, pero la forma como lo hicieron para mí estuvo mal. Yo creo que hubo abuso de autoridad", manifestó.