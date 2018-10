Michelle Soifer invitará a su matrimonio a Rosángela Espinoza, pero no a Jazmín Pinedo ni al Zorro Zupe

Michelle Soifer aseguró que no invitaría a su matrimonio a Jazmín Pinedo, Erick Sabater ni al ‘Zorro’; aunque, por sorprendente que parezca, otra es su relación con Rosángela Espinoza.



“No los invitaría, tampoco aceptaría un regalo (de Jazmín), ¿ustedes quieren que me case o que sea mi funeral? No voy a hablar de personas de mi pasado que han quedado polvo. A él (Sabater) tampoco le enviaría mi parte, no es bienvenido, al igual que el ‘Zorro’”, precisó Soifer durante la presentación de las candidatas al ‘Miss Teen Model’ .



En cuanto a Rosángela Espinoza, comentó que sí estaría en su lista de invitados.



"No me llevo mal con ella, la ‘Rous’ es una avispa, pero mi corazón me gana y sí la voy a invitar. A pesar de todo, me cae bien", agregó Michelle Soifer.



‘Michi’ reveló que están tratando de contactarse con Juan Luis Guerra para que cante en su matrimonio.



“Es posible, eso lo están viendo allá (República Dominicana). Él vive por la casa de Kevin, ojalá se dé, sería lindo, me encantaría. Tiene muchas canciones para bailar”, expresó Michelle Soifer.



En cuanto a su divorcio, detalló que ese proceso lo está viendo su abogada.



“Son once años de casada, así que mi abogada está acelerando todo”, dijo.