Michelle Soifer llama 'hipócrita' a Jazmín Pinedo por criticar bronca de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia [VIDEO]

La pelea que Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia protagonizaron en vivo en Esto Es Guerra sigue levantando polvo. Muchas figuras de Chollywood han salido al frente para dar su opinión sobre la lamentable situación que vivieron las chicas en TV.

Una de ellas fue Jazmín Pinedo, conductora de 'Espectáculos'. Como ex chica reality, la popular 'chinita' comentó sobre la pelea y lamentó el comportamiento de las señoritas en TV. Sin embargo, en su opinión, la responsabilidad recaía también en mandos superiores.

Ante estas declaraciones, Michelle Soifer fue consultada no solo por la pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia. 'Michi' también le recordó a Jazmín Pinedo su pasado en Esto Es Guerra y la llamó 'hipócrita'.

"Yo de verdad me voy a reír ¿qué podemos esperar de una persona que para mí no es sincera? Que te pongas un faldón largo y te hagas la digna ahora no quiere decir que nos hayamos olvidado de todo lo que... Mejor no voy a decir. Por favor, no hay que olvidarnos de dónde venimos", declaró Michelle Soifer.

Michelle Soifer sobre Jazmín Pinedo

Eso no fue todo. Michelle Soifer le pidió a Jazmín Pinedo que recuerde todo lo que ganó y gozó mientras trabajaba en Esto Es Guerra. Además, señaló que tenía que reconocer qué clase de comportamiento tuvo porque la tenía 'harta' con sus discusiones.

"Yo creo que está siendo hipócrita. Esa es la palabra. Qué bien que gozaba en Esto Es Guerra. Qué bien se peleaba y me tenía harta", declaró Michelle Soifer para Panamericana Espectáculos.

