Michelle Soifer: Kevin Blow agradeció con la vida por haberla conocido [VIDEO]

El dominicano Kevin Blow expresó sus sentimientos hacia Michelle Soifer, quien ayer estuvo de cumpleaños, y dijo que está agradecido con la vida por haberla conocido.



“Te deseo lo mejor de este mundo y que siempre Dios te cuide. Sabes que te quiero un montón y estaré eternamente agradecido de que la vida me haya dado la oportunidad de conocerte y ser parte de tu vida”, escribió Kevin Blow en sus redes sociales.



‘SOY FELIZ’

Michelle Soifer regresó el último miércoles a ‘Esto es guerra’ y no quiso aclarar los rumores sobre su romance con Kevin Blow.

“¿Soltera...? Solo puedo decir que soy muy feliz, estoy viviendo un momento lindo”, contó la ‘guerrera’.



A su vez, dijo que está mejor de salud y que no llegó a operarse.

“Me encuentro mejor de salud, no me operé, pero estoy llevando terapia para estar totalmente recuperada. Además, en breve realizaré un show en homenaje a Selena”, agregó Michelle Soifer, quien luce pelirroja.