Michelle Soifer y Kevin Blow: Chenecou habló sobre su formalización como pareja

‘Solo está con Michelle para sacarle dinero’, aseguró el cantante dominicano Chenecou tras enterarse de que Michelle Soifer y Kevin Blow habrían formalizado su relación sentimental.



“ Kevin Blow no está enamorado, solo está con ella para sacarle dinero, ese no está enamorado de nadie, ni siquiera de sus hijos, pero Michelle Soifer sí lo está, incluso más que cuando estaba con Erick (Sabater)”, dijo el músico.



Se dice que Kevin no cumple con la manutención de sus hijos...

De ninguno y ya tiene tres.



Sin embargo, Michelle no ha descartado la posibilidad de tener su primer hijo con Kevin...

Imagínate... Kevin sabe que Michelle es conocida, quiere ostentar esa ventaja de estar con una mujer a quien todo el mundo conoce y que tiene dinero.



¿Crees que les irá bien como pareja?

Les deseo lo mejor, porque soy de las personas que no pueden desear el mal a nadie, pues me puede ir mal a mí, pero eso no quiere decir que lo que dije en el pasado fuera mentira. Ellos estaban juntos y era verdad, solo que no han querido formalizar.



De otro lado, ahora eres el intérprete de una de las canciones de la novela ‘Colorina’...

Sí. Estoy muy contento por la oportunidad que me dio Juan Carlos Fernández. Lamentablemente, él (Kevin) sabe que no canta, pero yo le doy gracias a Dios porque me dio una voz chévere. (