Coto Hernández: "Sé muchas cosas sobre Michelle Soifer y Kevin Blow, pero no soy el indicado para hablarlas"

El costarricense Coto Hernández dijo que Michelle Soifer se equivocó al tener una relación con Kevin Blow, pero le brinda todo su apoyo al saber que el dominicano la agredía físicamente.



“El tema de Michelle Soifer es muy delicado, no soy el indicado para comentar sobre su caso... es más, me arrepiento de haber hablado de ella en ‘El valor de la verdad’. Pero si gracias a mis declaraciones tuvo algún tipo de problema, enhorabuena, para que no siga al lado de ese tipo”, remarcó Coto Hernández.



¿Qué opinas sobre las agresiones de Kevin a Michelle?

Uno deja de ser hombre cuando agrede a una mujer, y ese tema lo verán los abogados. Le brindo mi apoyo como amigo, porque mucha gente la señala.



¿Tenías conocimiento de esto?

Sé muchas cosas, pero no soy el indicado para hablarlas. Ella se equivocó al tener una relación con él, pero de todo se aprende.



¿Alguna vez le dijiste ‘Patrona’ a Yahaira?

No, yo no trabajaba para ella. Estaba medio embobado en su momento, pero volteé la página y para adelante.



‘NO ESCAPARÁ DE LA JUSTICIA’

​

Por otro lado, el abogado Luis Tudela afirmó que Kevin Blow no escapará de la justicia, ya que a pesar de que se encuentra en República Dominicana, de ser admitida la denuncia que le interpuso Michelle Soifer, tendrá que presentarse ante las autoridades.



“El delito no ha prescrito, mientras esté vigente se puede denunciar en cualquier momento... El hecho de que esté fuera del Perú no lo exonera de presentarse ante un juzgado”, concluyó