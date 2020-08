Kevin Blow aconsejó a Michielle Soifer cuidar de su salud tras bajar 22 kilos de peso por la operación de manga gástrica. La integrante de ‘Esto es Guerra’ ha sido duramente criticada por su nueva apariencia, ya que muchos consideran que se encuentra muy delgada y su expareja no ha dudado en echar más leña al fuego.

“Ella se hizo (la operación) porque al parecer las dietas y los fármacos no le dieron resultados. Me parece extremo que un ser humano se corte el estómago para bajar de peso, pero si le hace feliz, es su vida. Para mi gusto, no pasa nada. Le aconsejaría que recuerde que su salud está primero y se cuide de no caer en la anorexia”, sostuvo el cantante dominicano.

Además, contó que viene trabajando en su carrera de cinematografía y extraña mucho a sus pequeñas hijas quienes viven en Perú. “Hace un año que no veo a mis hijas, pero sí mantenemos comunicación. Las extraño mucho”, acotó.

MICHELLE SOIFER RESPONDE A CRÍTICAS

Michelle Soifer hace caso omiso a las críticas de Magaly Medina, quien se alarmó sobre lo delgada que se ve tras ser someterse a una cirugía de manga gástrica. Sin embargo, ella aseguró sentirse mejor que nunca.

“La gente puede decir muchas cosas mientras yo me sienta contenta como estoy, todo está bien. Mientras tenga salud es lo más importante. Yo soy feliz porque la ropa que tenía antes solo que me queda unas cuantas cosas. Solo he bajado dos kilos más de lo que pesaba antes, cuando era delgada, solo que la gente se ha acostumbrado a verme voluptuosa”, señaló Michelle Soifer para las cámaras de América Espectáculos.

