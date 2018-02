"Erick Sabater es poco hombre por comentar sobre el peso de Michelle Soifer", dice Kevin Blow

El dominicano Kevin Blow arremetió contra su paisano Erick Sabater, quien anunció que lo demandará por poner en tela de juicio su orientación sexual.

Kevin, Erick señaló que te demandará y tendrás que responder a las autoridades...

Eso es un show. Algo anda mal con él, en serio, su comportamiento no es normal.

¿Te refieres a que estaría mal psicológicamente?

No sé qué le pasa, pero no lo veo bien. Más que todo, ya me da pena.

¿No temes que te enjuicie?

La gente está loca. En ningún momento he dicho que tenga una preferencia sexual, porque eso no es algo que me importe y mucho menos interese.

¿Te molesta que constantemente hable de Michelle o de ti?

Es cobarde, poco hombre, por hacer el comentario que hizo sobre Michelle, dijo que la botaron (de ‘Esto es guerra’) porque estaba con sobrepeso.

Erick Sabater sobre Michelle Soifer

‘LO CUADRÓ’

A su vez, Brunella Horna tuvo un intercambio de palabras con Erick Sabater, pues comentó que el dominicano ya estaba cayendo ‘chinche’ por sus constantes peleas en televisión.

Inmediatamente el dominicano llamó al programa ‘Espectáculos’ para decirle que no tiene autoridad moral para criticarlo. “ No tienes calidad moral para decirme eso, porque en algún momento tú has estado metida en mil escándalos. Lamentablemente mucha gente te criticó por caer mal en televisión”, señaló Erick Sabater.

La ‘wawita’ no se quedó callada y le recomendó que se baje de su nube. “Me estás cayendo chinche... te estás excediendo, y como personaje de televisión tienes que recibir comentarios buenos como malos. No te puedes enojar... estás bien equivocado, ubícate un poquito. Bájate los humos un poquito”, indicó Brunella Horna.



Brunella Horna y Erick Sabater se sacan los ojos en TV

