Michelle Soifer: Kevin Blow no descansa y promete hacer locura de amor

“El que la sigue, la consigue”, expresó Kevin Blow, quien aseguró que no se dará por vencido y tratará de conquistar a Michelle Soifer . ¡Así es el amor!



“Una vez no basta si es que realmente hay la intención. Me voy a tirar de un parapente para que me acepte”, comentó Blow, quien acaba de estrenar su tema ‘Si tú quieres’ junto a Jeyci Pérez.



Asimismo, dijo que Soifer es una ‘mujer que merece muchos elogios’.



(L.Gamarra)

CAMBIÓ DE VERSIÓN...

Hace un par de días, Kevin Blow afirmó que tiene una relación complicada con Michelle Soifer, después que rechazó públicamente su declaración de amor.



“Quise hacerlo para acabar con las especulaciones, pero me declaré y respondió que no”, dijo el dominicano Kevin Blow.

​

¿Volverás a intentarlo?

Por ahora, no.



¿Cuál es el tipo de relación que tienes actualmente con Michelle?

Es complicada... Michelle también es una mujer complicada, pero no quiere decir que sea mala persona, sino que tiene una forma de ser que no comparte mucha gente. Ella y yo tenemos caminos diferentes.



