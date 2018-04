Michelle Soifer: "Con Kevin Blow me siento una mujer completa" [VIDEO y FOTOS]

Michelle Soifer comentó que su relación amorosa con Kevin Blow la ha convertido en una mujer completa, y que su familia la apoya totalmente.



“Con Kevin Blow me siento completa, me siento una mujer en todos los sentidos, plena y feliz. Lo mejor es que a él no le importa si estoy gorda o flaca, son otros los intereses, hay mucho amor”, detalló Michelle Soifer.

¿Qué te ha dicho ahora que has ingresado a ‘El artista del año’?

Me apoya mucho, me ha enviado sus mejores deseos para este nuevo reto. Me ha escrito cosas lindas, eso es muy importante para mí. Estamos juntos, felices. Hasta mi club de fans lo adora.



¿Tu familia celebra tu romance?

Completamente, están tan felices como yo. Me ven distinta, diferente y festejan mi buen momento.

Cantaste ‘Me gustan mayores’, ¿te identificas con la canción?

Claro que sí, porque Kevin Blow también es mayor que yo, no mucho, pero me lleva unos años. Además, es muy maduro, sabe lo que hace.



¿Ves difícil la competencia?

Hay mucho talento, pero creo que llegaré a la final y espero el apoyo de todos mis fans.