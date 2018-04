¿Michelle Soifer no oculta más lo que siente por Kevin Blow? Así fue su “primer beso” [VIDEO y FOTOS]

¿Ya no lo oculta más? Michelle Soifer al fin confesó qué es lo que siente por Kevin Blow, el bailarín dominicano con el que se le ha vinculado sentimentalmente en los últimos meses.



Michelle Soifer se presentó esta tarde en el programa ‘En boca de todos’ y participó en un juego donde debía escoger una de tres alternativas sobre preguntas relacionadas a su vida.



Ante la pregunta sobre cuál era su secreto mejor guardado, a Michelle Soifer no le quedó más que reafirmar lo que siente por el dominicano, pese a que aún no oficializan su relación.



“El cariño que le tengo a Kevin (Blow) no es un secreto. Todo el mundo sabe que lo quiero y lo adoro con todo mi corazón”, confesó Michelle Soifer.



¿Michelle Soifer no oculta más lo que siente por Kevin Blow? Así fue su “primer beso”

Sin embargo, grande fue su sorpresa al ver que Kevin Blow se encontraba tras bambalinas y fue consultado por Ricardo Rondón sobre las palabras de Michelle Soifer.



“Yo la admiro, la respeto, tengo el mejor concepto de ella ( Michelle Soifer). (Me parece) preciosa, hermosa”, precisó el dominicano.



Lo que no imaginó Michelle Soifer es que Kevin Blow ingresaría al set con un ramo de flores y se terminarían besando al recrear una de las escenas del final de Ven Baila Quinceañera.



Pese a que muchos esperaban un romántico beso, Michelle Soifer y Kevin Blow solo juntaron sus labios a través de una estructura forrada con plástico.

