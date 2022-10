Kevin Blow se comunicó en vivo este miércoles con Magaly Medina y reveló un inédito video de una discusión que mantuvo con Michelle Soifer, en medio del escándalo que se levantó luego que Giuseppe Benignini revelara que la cantante habría mantenido un supuesto romance con Jefferson Farfán y que hasta le pedía dinero.

En las imágenes, se ve al ‘Bombón asesino’ insultando al dominicano. “Eres una porquería, una mier..., una basura ”, se le escucha decir.

Kevin Blow contó que grabó más tiempo a Michelle Soifer durante la discusión que tuvo lugar de madrugada, pero no le mandó completo el material a la urraca porque no lo creyó apropiado. “En ese tiempo era complejo, yo me grabo, grabé el golpe que ella me dio para que después no diga que era yo el que le pegaba”, acotó.

En ese sentido, reveló que la cantante lo agredió hasta en cuatro oportunidades, aunque él se defendió la última vez. “En cada una yo fui advirtiéndole hasta la cuarta que reaccioné, le agarré de las manos, la puse en el piso y le dije, hasta que no pidas perdón no te voy a soltar”, dijo desatando la indignación de Magaly Medina, quien calificó su relación como ‘violenta y dañina’.

Kevin Blow contó que Michelle Soifer le pegó en cuatro oportunidades y que en la última decidió defenderse.

