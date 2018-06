¡Michelle Soifer enamoradísima! Ella afirma que Kevin Blow es su complemento [VIDEO y FOTOS]

Michelle Soifer ya no oculta su romance con Kevin Blow y afirma que el dominicano es su complemento.



“Somos felices, estamos contentos juntos, como dije, él es mi chico”, manifestó Michelle Soifer . También contó que no convive con él, pero que siempre está a su ‘costadito’.



Sobre el beso que le dio a Kevin Blow en ‘El artista del año’, Michelle Soifer indicó que lo hizo porque no tiene nada que ocultar. “Muchos lo esperaban y nos felicitaron, y otros ‘chancaron’, pero lo hice porque lo nuestro es transparente”, precisó.

Michelle Soifer deslumbró en la pista del Artista del Año.