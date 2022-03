¡ASU! Michelle Soifer se refirió a sus exparejas, entre ellos Giuseppe Benignini, el ‘Principito’, durante una secuencia de ‘El Reventonazo de Verano’. La integrante de ‘Esto es Guerra’ fue consultada sobre el por qué no tenía pareja.

“(¿Tú te consideras tóxica?) No. No tengo pareja porque no se me da la gana, porque me ha tocado puro zarrapastroso”, expresó.

Micheille Soifer participó en el divertido sketch de 'El Reventonazo de Verano' junto a sus compañeros de 'Esto es Guerra' y reveló que en estos momentos se encuentra soltera, porque en el pasado estuvo con cada zarrapastroso. (Fuente: América TV)

En el 2020, Michelle Soifer terminó su romance con Giuseppe Benignini, el ‘Principito’, quien fue su última pareja conocida. A pesar de que no se revelaron los motivos, la cantante y el venezolano no quedaron en buenos términos.

“Te recuerdo que la que terminó sin decirme nada, mediante una entrevista que hiciste en la revista, fuiste tú”, manifestó, este año, el ‘Principito’.

Mientras que la ‘nena’ señaló que tuvo parejas que habían intentado sacar provecho de su relación. “Anteriormente he estado con personas que han sacado provecho de mí, es verdad”, manifestó.

Luciana, Fabio y Michelle se enfrentaron a sus imitadores en ‘El Reventonazo de Verano’

Luciana Fuster, Fabio Agostini, Michelle Soifer, Dulceida Echevarría y Rafael Cardozo de ‘Esto es Guerra’ conocieron a sus imitadores, esto durante en el segmento ‘igualitos’ de ‘El Reventonazo de Verano’.

Los integrantes de 'Esto es Guerra' fueron invitados al programa 'El Reventonazo de Verano' y se enteraron que ellos no eran los verdaderos guerreros. Cada uno conoció a su doble en un divertido sketch en el programa de 'La señora Laura'. (Fuente: América TV)

