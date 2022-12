No le gusto nada. Michelle Soifer se alejó de los programas de competencia para centrarse en su carrera musical. Sin embargo, Magaly Medina no paso por alto; debido a los candentes shows que realiza la influencer, al estilo Anita

Ante las críticas y burlas de la ‘Urraca’, Michelle decidió responderle: “Yo la respeto muchísimo, el trabajo de todos los periodistas, de todas las personas que tienen un espacio televisivo. Pero no comparto mucho las opiniones, en mi caso trato de evitar escuchar cualquier comentario malo”.

También dejó en claro que cuando conoció a Magaly le cayó bien y por eso no entiende la razón de sus ácidos comentarios: “Hace muchos años tuve la oportunidad de conocerla, el momento que la conocí me pareció una persona agradable, en el pasar de los años, no sé por qué sucede todo esto, sus motivos tendrán” , afirmó la Soifer.

Magaly Medina critica a Michelle Soifer

mMagaly critica a Michelle Soifer por bailar en discotecas: “Es una mala copia de Anita”. ATV

