Michelle Soifer hace mea culpa: "Quizá yo me equivoque en elegir o fallé al callar"

Michelle Soifer hizo un ‘mea culpa’ y reconoció que se equivocó en elegir (a Kevin Blow), tuvo miedo y se sintió vulnerable.

“Las personas se equivocan y son injustas en momentos. Pero todo mal momento pasa. Quizá yo me equivoque en elegir o fallé al callar (las agresiones)... quizá no supe tomar decisiones. Pero sí sé que vengo de una familia maravillosa donde solo se ha vivido y respirado amor. Tengo unos padres hermosos y unos hermanos que darían la vida por mí, como yo por ellos. Y creo que ya tuve suficiente”, escribió en sus redes sociales.

“Solo estoy esperando el momento indicado para personalmente aclarar algunas cosas y no más teléfonos malogrados ni versiones o supuestas verdades de los equivocados oportunistas que quieren aprovechar para hablar. Como cualquier mujer tuve miedo y me sentí vulnerable ... pero hoy es diferente”, añadió ‘Michi’.

OPINA KAREN



Después de escuchar nuevos audios de Michelle y Kevin Blow, la conductora de ‘Mujeres al mando’ Karen Schwarz señaló que al parecer lo que pasó entre ellos fueron ‘agresiones mutuas’ y que el ‘Sol’ es una mujer que siempre quiere ir en contra de todos.

“Todo el mundo le decía (a Michelle) que el chico (no le convenía), pero ella se aferraba, defendía y ponía el pecho y la cara por Kevin Blow. Entonces yo creo que Michelle, sin conocerla, me da la impresión que es una mujer que siempre quiere ir en contra de todo lo que se le diga, así sea para su bien”, indicó.

“A mí me da la ligera impresión, y espero equivocarme, de que esta violencia no venía solo por parte de Kevin Blow, sino también por parte de Michelle; al parecer la violencia habría sido de a dos”, aseveró.

En el audio en mención se escucha el dominicano decir. “...Y le digo a Michelle, es la segunda vez que me pones la mano y te digo que no cruces esa raya... todas las desgracias de esta relación, las faltas de respeto, la pegadera, todas yo te digo a ti ...tú no tienes por qué ponerme la mano”.