Michelle Soifer : Mi abuelita me hará el vestido de novia

A diferencia de su amiga Sheyla Rojas, quien lucirá un vestido de diez mil dólares en su boda, Michelle Soifer desea que su abuelita diseñe la prenda que utilizará el día que le dé el ‘sí, acepto’ a Kevin Blow.



Michelle, ¿vas a comprar un vestido de novia de diez mil dólares como Sheyla?

El precio no es importante. Con tal de que me quede lindo, no importa el precio. Le deseo lo mejor a Sheyla, mi hermana.

¿Has pensado en alguna diseñadora?

En realidad, voy a tener tres vestidos para mi noche de boda. Uno en la ceremonia, luego el que llevaré a la hora de compartir con mis invitados y el de la rumba, que será cortito.



¿A quién tienes en mente?

Me gustaría que mi abuela haga mi vestido, porque ella es diseñadora. Ella le diseñaba los vestidos a las ‘misses’ en Venezuela.

MAL DEBUT



Por otro lado, Michelle y Kevin Blow debutaron con el pie izquierdo en el programa ‘El dúo perfecto’, que conduce Gisela Valcárcel, al obtener el puntajes más bajo de la competencia y fueron separados.



“Yo estoy muy mortificada. Una viene contenta y estas cosas te hacen querer renunciar, porque no sabes qué es lo que buscan. Dicen ‘El dúo perfecto’, o sea canto y baile, pero muchos no bailaron. Nosotros somos los únicos que bailamos. Hemos hecho una buena presentación y no es justo”, expresó ‘Michi’.

En tanto, Kevin deslizó que a otro ‘compañero’, refiriéndose a Manolo Rojas, le salió un ‘gallo’ y logró buen puntaje.



“A otro compañero le salieron los ‘gallos’ y las desafinaciones. Somos el dúo que más ha cantado y bailado a la vez. Yo al menos, que me disculpe el jurado, no me escuché desafinado”, dijo el dominicano.

Al terminar el programa, la ‘guerrera’ salió muy molesta del set y no quiso declarar con ningún medio.



La próxima semana Michelle hará dúo con Rossana Fernández Maldonado y Kevin con Daniela Darcourt.

OPINA SANTI LESMES



En tanto, el jurado Santi Lesmes indicó que la única perjudicada con todo esto es Daniela Darcourt.



“Con esta pareja se demuestra que el amor es ciego y en su caso, sordo. La separación de ambos hará que Michelle brille y que Kevin ensombrezca a la pobre Daniela”, puntualizó el español.