¡Negocio de Michelle Soifer se fue a la quiebra! Cerró su hamburguesería y puso local en alquiler | VIDEO

Michelle Soifer tras el fin de su relación con Kevin Blow decidió cerrar su local de hamburguesas 'Kpikua' y puso el local donde se encontraba su negocio en alquiler. Este sería el segundo fracaso en los negocios de la exintegrante de Esto es Guerra.



De acuerdo al programa 'Magaly Tv: La Firme', el local luce cerrado desde hace varios días y tal parece que la decisión de cerrarlo habría sido tomado ante la poca afluencia del público por el lugar.



La primera vez, Michelle Soifer abrió una fuente de soda en Los Olivos pero meses después también tuvo que cerrarlo, pues el público no asistía regularmente al lugar.

Michelle Soifer quebró con su negocio de hamburguesas en Surco.

En conversación con el programa de Magaly Medina, Kevin Blow lamentó que el negocio cerrara y se mostró preocupado ya que él invirtió parte de sus ahorros y que a su regreso a República Dominicana acordó con Michelle Soifer para que ella se quedara con sus acciones. "Se lo dejé todo a ella, para no complicar el negocio y que ella me depositara tipo sueldo mi parte".



Asimismo reveló que previamente a poner un restaurante acordaron que no se iba a involucrar a la familia, pero a los pocos días Chris Soifer estaba como cajera y empezaron los problemas debido a que llegaba tarde y no atendía bien.