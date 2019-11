¿Le fue mal? Michelle Soifer tomó la decisión de cerrar su negocio de hamburguesas 'Kpikua', el mismo que puso al lado de su expareja Kevin Blow, y poner el local en alquiler, según informó Magaly Tv La Firme.



El programa de la 'Urraca' aseguró que el negocio de Michi luce cerrado hace varios días y que al parecer la exchica reality tomó la decisión por la poca afluencia de público al local de la avenida Primavera.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Michelle Soifer fracasa en los negocios. Hace algún tiempo abrió una fuente de soda en el distritos de Los Olivos pero meses después tuvo que cerrarla por falta de clientes.

Al respecto, Kevin Blow se pronunció y se mostró preocupado por el cierre del local ya que según su versión, invirtió parte de sus ahorros y a su regreso a República Dominicana acordó con Michelle Soifer para que ella se quede con sus acciones.



"Se lo dejé todo a ella, para no complicar el negocio y que ella me depositara tipo sueldo mi parte", dijo en conversación con el programa Magaly Tv La Firme.



Asimismo reveló que previamente a poner un restaurante acordaron que no se iba a involucrar a la familia, pero a los pocos días Chris Soifer estaba como cajera y empezaron los problemas debido a que llegaba tarde y no atendía bien.