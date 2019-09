Michelle Soifer sobre rumores de coqueteo con la 'Foquita': "Nunca dije que somos amigos para evitar problemas"

¡LO NEGÓ ! Michelle Soifer desmintió que haya tenido un romance con Jefferson Farfán y anunció que tomará medidas legales en contra de su expareja Kevin Blow, quien dijo en entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, que ‘Michi’ le habría sido infiel con el jugador.

¿Te sorprende que Kevin salga a hablar de ti y un supuesto vínculo con Jefferson Farfán?

No. Se veía venir. No me ha decepcionado porque sé perfectamente quién es. Las personas no pueden ir por el mundo dañando solo porque quieren un poco de publicidad, pantalla o trabajo. Sentarme a despotricar de la vida de otras personas me parece bajo. Si le están prestando cámaras es única y sencillamente porque está hablando de mí.

¿Desmientes que hayas sido infiel?

Me encargaré de responder cada pregunta en su momento, con las personas y de manera correcta.



¿No existió nada entre Jefferson y tú?

No. Estoy conversando con unas personas que tenemos en común (con Jefferson) para aclarar ese tema. Tengo muchísimas amistades conocidas, él (Farfán) no es el único y nunca dije que somos amigos para evitar problemas.

Se habla de una foto…

La foto existe. Llevé (a mi hermano) junto a mi equipo de trabajo y aproveché en tomarle una foto, porque él es súper fan (de Farfán), tal como muchos jóvenes.



Kevin indicó que vio un coqueteo entre Jefferson y tú…

En su momento saldré a decir muchas cosas. Me siento realmente tranquila porque estoy libre de esa persona. Para mí, él (Kevin) fue una experiencia terrible y fea que viví como mujer. Si este chico quiere seguir lucrando conmigo y manchando mi honra… no tendré otro remedio.

¿Piensas tomar una acción legal contra Kevin?

Sí. Por eso no puedo contar tantas cosas. Espero que no sigan hablando por generar un minuto de fama.