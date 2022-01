Michelle Soifer se confesó este sábado en Estás en Todas y además de hablar de sus nuevos proyectos musicales, la cantante no descartó la posibilidad de regresar al reality de competencia de América Televisión, Esto es Guerra.

En un primer momento la ex chica reality fue consultada por si volvería a la pantalla chica y ella contestó con mucho humor. “Sí me han escrito varias de mis compañeritas que ya no estaban facturando igual porque yo no estaba, algunas ya han desaparecido... qué pena...”, dijo a modo de burla.

Asimismo, aseguró que posiblemente regrese a la televisión pero quiso esperar un tiempo para volver por todo lo alto. “He estado preparando algo chévere para volver porque a veces es bueno aguantar un poco, guardarse un poquito y hacer cosas espectaculares”, dijo Michi.

Finalmente, al ser consultada por si retornaría a EEG, Michelle Soifer contestó con mucho sarcasmo. “La verdad están viendo porque tendrían que eliminar a varios compañeritos para poder llegar a mi presupuesto pero es normal. Por ahí algunos compañeritos no regresarán, por ejemplo Hugo... Patricio porque creo que está muy viajero”, refirió la cantante.

TE PUEDE INTERESAR

Luciana Fuster y el ‘Pato’ se muestran tomados de la mano en ‘Universal’: ¿Confirman su relación?

Said olvida problemas con Aleska Zambrano y celebra cumple de su hija junto a Alejandra Baigorria

Christian Domínguez desafina al cantar ‘Te juro que te amo’ con Pamela Franco y le dan duro en TikTok