Michelle Soifer se pasó de soberbia en el 'Dúo perfecto' y Gisela Valcárcel le dio una gran lección de humildad | VIDEO

¡Tremendo cuadre! Michelle Soifer regresó al 'Dúo perfecto' de Gisela Valcárcel , donde aceptó continuar en la competencia tras la eliminación de Kevin Blow. Sin embargo, más allá de demostrar agradecimiento por esta nueva oportunidad, a la popular 'Michi' le ganó la soberbia y soltó un discurso que dejó pasmados a todos, sobre todo a la rubia, quien no dudó en ponerla en su sitio dándole una gran lección de humildad.



Michelle Soifer fue presentada en el reality y manifestó que no pensaba en regresar al programa de Gisela Valcárcel debido a la eliminación de su novio. "Yo iba a decir que no, porque sentía que dejaba mal a una persona que amo tanto, pero más allá de ser una mujer enamorada, soy una mujer que amo mi carrera y siento que esto es como comenzar de nuevo. No voy a desperdiciar esta oportunidad", agregó.



Esta decisión fue aplaudida por Gisela Valcárcel, quien hizo frente a las criticas que recibió en la semana porque el jurado salvó a Michelle Soifer. "Algunos dicen que Michelle se queda porque es la engreída del programa porque de repente daría rating, pero quiero decirles que la semana pasada el más alto rating no fue durante el tiempo en el que estuvo ella, sino cuando Daniela y Pedro cantaron".



La rubia aclaró que todos los que están en su programa son porque tienen talento. "La gente elige estar en el 'Dúo perfecto' no porque estoy yo o (menciona al jurado), Michelle Soifer o Son Tentación, la gente elige estar porque, en general, todos nos estamos divirtiendo", indicó Gisela Valcárcel.

LA SOBERBIA LE GANÓ A MICHELLE



Cuando se pensaba que el tema quedaba ahí, Michelle Soifer dio pie a uno de sus grandes defectos: la soberbia, y se mandó con un discurso que dejó atónitos a todos en el reality.



"Yo voy a luchar por ser la mejor en la competencia y, aunque tú no lo creas, para un artista es importante saber qué tanto funciona en un programa y yo considero que hay grandes voces aquí, hay grandes artistas y personas que trabajan todos los sábados cantando y eso se respeta. Pero yo voy a luchar todos los días por hacer los picos más altos del rating de este programa", dijo Michelle Soifer mandando por la borda su humildad.

Gisela Valcárcel cuadró a Michelle Soifer EN VIVO en 'El Artista del Año'.

Este discurso no le gustó a Gisela Valcárcel, quien no dudó en bajarla al llano y dale una gran lección de humildad y sencillez.



"Gracias Michelle. Eso significa lo voy a dar todo y creo que todos venimos para eso. Pero el rating no determina el talento. El rating significa audiencia y audiencia significa personas y personas significan familias que nos ven y eso no es a costa de todo", añadió la rubia algo incómoda.



"Aquí no hay estrellas. Aquí hay un equipo y si el equipo gusta, ustedes lo aplauden y lo convierten en su favorito, pero no actuamos individualmente. Michelle Soifer ha aportado al programa, claro que sí. Pero también aporta al programa la persona que entra a un desafío, pero sobre todo, el que usted esté ahí (televidentes)", siguió hablando Gisela Valcárcel, mientras Michelle solo atinaba a sonreír.

"Una cifra jamás hablará de la conexión que hay entre ustedes (público) y nosotros", finalizó Gisela Valcárcel dando cátedra a Michelle Soifer, quien se quedó con la palabra en la boca y sin la oportunidad de reponder.

Finalmente, Gisela Valcárcel presentó a Niko Ponce como la pareja de Michelle Soifer en el reality de canto y baile.