Michelle Soifer ha venido recibiendo una avalancha de críticas tras bajar más de 20 kilos de peso y lucir una figura más esbelta. En declaraciones a ‘Estás en Todas’, la chica reality dijo que no le afectaban los malos comentarios, aunque extraña algunas partes de su anterior anatomía.

“Honestamente extraño mi derrierer y mis piernas porque me había acostumbrado a tener un cochón, pero me siento muy bien así. Creo que necesitaba hacer ese cambio, afectaba mi salud”, dijo Michi.

Asimismo, se tomó un tiempo para hablar sobre sus detractores, en especial de Magaly Medina, quien en varios de sus programas le ha dedicado palabras su físico.

Michelle Soifer dice que extraña su derriere y piernas tras bajar de peso | Estás en Todas | TROME

“Hay una persona que tiene voz a nivel nacional, habla y dice: ‘ella está al punto de la anorexia’ y eso sí me parece irresponsable por muchos motivos, porque hay muchas personas que sí sufren de anorexia, no puede ser tan irresponsable de sali a decir ese tipo de cosas”, dijo Michelle Soifer.

Por otro lado, también habló de la poca ética profesional de los médicos que comentan temas de su salud. “Dicen ‘efectivamente esta dicha está desnutrida’ cuándo no tienen un historial médico de mi persona, nunca me han visto en persona, no saben nada de mi vida”, agregó la chica reality.