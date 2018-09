¡Al fin lo dijo! Peter Fajardo, productor de Esto Es Guerra, decidió salvar a Rosángela Espinoza y no a Michelle Soifer, generando muchas dudas sobre su decisión. Mientras que Michi consideraba que se trataba por el comentario defendiendo a Cathy Sáenz, Rous creía que era porque la considera importante en el reality.

Por ese motivo, Rosángela Espinoza optó por preguntarle directamente a Peter Fajardo las verdaderas razones detrás de su decisión. La chica selfie no dudó y le consultó si el comentario de Michelle Soifer defendiendo a Cathy Sáenz había decidido su voto.

El productor de Esto Es Guerra se tomó su tiempo antes de responder. Para Peter Fajardo habían dos razones fundamentales por las que votaba a favor de Rosángela Espinoza. En primera, alegó que, como los productores estaban divididos en guerreros y retadores, por estrategia debía votar por ella.

Y el segundo motivo de Peter Fajardo para votar por Rosángela Espinoza sí fue por el comentario de Michelle Soifer en Instagram, confirmando las especulaciones. Aunque Rous quiso hacer sentir mal a Michi, ella le respondió:

"No te has dado cuenta que el que acaba de hablar es el productor de todos nosotros? No la persona. Porque él ha hablado como productor, no te ha hablado como persona. Entonces no celebres mucho porque ese voto no es tuyo. Ni su voto, ni el de José Luis, ni el de producción. Ellos perfectamente saben qué aporta cada uno", sentenció Michelle Soifer.

Productor aclara a Rosángela Espinoza por qué votó

