Michelle Soifer preocupada por posible difusión de material íntimo tras robo a Kevin Blow | VIDEO

La guerrera Michelle Soifer rompió su silencio tras el robo a mano armada que sufrió su pareja Kevin Blow . Al dominicano le arrebataron un celular con información privada que, al ser revelada públicamente, afectaría mucho a la pareja.

Ante la consulta de la existencia de material íntimo, como videos y fotos privadas, Michelle Soifer fue enfática al mencionar que "no tendría nada de malo" porque son fotos de pareja.

"Me preocupa la información que puede haber, direcciones, tarjetas. Si hay algo íntimo, es algo normal, somos pareja y no tiene nada de malo. No nos gustaría que invadan nuestra privacidad pero creo que hay información que nos afectaría mucho más", indicó Michelle Soifer en América Noticias.

Michelle Soifer también se mostró afectada por la actual situación de su pareja y se encargó de realizar la denuncia ante la Policía. La participante de 'Esto es Guerra' explicó que ya se encuentran tras los pasos de las personas que robaron y agredieron a Kevin Blow.

En las imágenes se pueden ver algunas marcas del ataque que sufrió el ahora jale de 'El artista del año'. El dominicano recibió un golpe en la frente y en el ojo durante el atraco.