QUÉ FUERTE. Giuseppe Benignini, conocido también como ‘Principito’, explotó contra Michelle Soifer en medio de unos AUDIOS que le envió al conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González. El modelo aseguró que la chica reality le pedía dinero a Jefferson Farfán, con quien habría tenido un romance, pese a que ella tenía pareja.

“Yo no sé si le terminó de dar, pero lo que sí puedo saber y lo afirmo al 100% es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo, incluso muchas conversaciones yo veía y ella le pedía dinero . En el momento en que supuestamente terminamos, ella lo hizo mediante la revista Somos, que dijo que estaba soltera, nunca me dijo a mí nada, sí veníamos un poco distanciados y peleados y el por qué, porque supuestamente su manager la quería soltera”, aseguró.

Incluso, el ‘Principito’ metió al manager de la cantante resaltando que ambos también habrían tenido un romance y fue por ello que Michelle terminó su relación con él. Según dijo, ella le hizo mucho daño, pero que todo este tiempo se mantuvo en silencio.

“La quería soltera porque tú sabes, perfectamente y después que salió el ampay en su carro, luego le alquiló un departamento, y más que me enteré, entendí muchas cosas y decidí quedarme callado porque yo sé que todo lo que diga el hombre, siempre la mujer va a tener la razón. Ella me hizo muchas cosas, pero siempre guardé silencio, pero hasta ahora la gente sigue acusándome a raíz de mi perro que ella también tuvo la culpa. Ella quería estar soltera para meterse con su manager, que es lo que yo he visto y lo que me han dicho personas cercanas hacia ella y por el ampay que salió de ella manejando su auto, entrando a su casa, saliendo y todo”, se escucha decir en otro audio.

‘PRINCIPITO’ QUIERE LIMPIAR SU IMAGEN

En el último audio que envió Giuseppe Benignini, asegura que nunca estuvo a la talla de Michelle Alexander, pues ella tiene ‘poder, fama y dinero’. Precisó que él continúa intentando salir adelante, pese a las críticas que le sigue lloviendo.

“Lo que me afecta es que la gente tenga un concepto erróneo de mi persona, cuando no saben cómo soy y todo lo que yo hago para salir adelante y que estando en Bolivia o cualquier país siempre voy a trabajar. Quizás en su momento, ella era más conocida, más famosa, tenía más dinero y poder, y obviamente no iba a estar a su altura, hablando de lo material y económicamente , pero como persona nunca le fallé, algo que ella no puede decir”, agregó.