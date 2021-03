La cantante Michelle Soifer vivió momentos de tensión cuando quedó atrapada en una silla durante las grabaciones del programa sabatino de América TV, ‘El Reventonazo de la Chola’, liderado por Ernesto Pimentel.

Todo ocurrió cuando el vestido de Michelle Soifer se quedó enganchó en la silla cuando se presentaba un grupo musical. Ella intentó levantarse para baile pero no pudo moverse.

“Se ha quedado atrapada”, gritó Ernesto Pimentel al verla y de inmediato Manolo Rojas y Fernando Armas acudieron para auxiliar a la ‘exguerrera’, que pudo salir de ese gracioso aprieto. La cantante no dejaba de reírse, mientras Pimentel aseguró que el incidente lo publicaría en redes sociales.

Michelle Soifer acaba de lanzar su nuevo tema ‘La Nena’ que marca su regreso a la música. Por eso, la cantante sorprendió al lucir un look al estilo Jennifer López para promocionar su sonado tema en el programa de Ernesto Pimentel.

Durante un avance en el spot, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ no solo canta sino también realiza unos movimientos de cadera para enseñarle a la ‘Chola Chabuca’.

Fukuy vs Domínguez

El ‘Renventonazo de la Chola’, que se transmite después de ‘Los milagros de la Rosa’, tendrá a la Gran Orquesta Internacional, de Christian Domínguez, y Zona Libre, de Angelo Fukuy, quien salió de la agrupación señalando que “nadie vive con 500 soles mensuales”.

También se presentará ‘Tomate’ Barraza, quien hace unos días ofreció disculpas por su mal comportamiento por hacerle una escena de celos a la madre de su última hija en la vía pública tras encontrarla con otro hombre. El locutor de radio tendrá que superar unas pruebas extremas en el circuito de carnaval.

Mientras que en la secuencia ‘Doble estrella’, Amy Gutiérrez, Kate Candela, Jair Mendoza y Gaby Zambrano imitarán a reconocidos artistas internacionales.

Michelle Soifer revela que Gian Marco la impulsó para dedicarse a la música: “Por fin te estoy haciendo caso”

Michelle Soifer se presentó en la reciente edición del programa “En boca de todos” y reveló que el cantante Gian Marco Zignago la impulsó para seguir en el difícil mundo de la industria musical.

En conversación con la conductora Jazmín Pinedo, la exintegrante del reality “Esto es guerra” contó que alguna vez se encontró con el ganador del Grammy Latino y él la animó a dedicarse solo a la música. La artista aprovechó las cámaras de América TV y le envió un cariñoso mensaje a su colega.

“Decirle, si estás viendo el programa, que por fin te estoy haciendo caso y me voy a dedicar a la música, porque hace mucho tiempo me encontré con él y él me dijo ‘escúchame, tú tienes que dedicarte a la música’, y bueno otras cosas fueron mi prioridades en ese entonces, pero la música es lo que me está permitiendo tener esa conexión con él público, me está dando un nuevo inicio”, contó Michelle Soifer.