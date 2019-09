Michelle Soifer no quiso responder si había perdido un hijo de Kevin Blow

Después de haber ganado 25 mil soles en ‘El valor de la verdad’, Kevin Blow se embarcó ayer en el primer vuelo rumbo a República Dominicana, pero confesó que muchos le han dicho ‘cobarde’ y ‘poco hombre’ por haberse sentado a hablar de Michelle Soifer.



“Tuve que irme rápido porque tenía algunos compromisos en mi país, pero era necesario ir al programa para contar mi verdad, no podía seguir callado, se sufre mucho. Cuando he dicho la verdad me tildan de cobarde y poco hombre, pero es bueno que todos sepan lo que sucedió y ahora seguiré echando para adelante”, comentó el dominicano tras su paso por el sillón rojo.



‘FUE UNA PAYASADA’



Por su parte, Michelle Soifer contó que ya se siente ‘tranquila’ tras las revelaciones de Kevin Blow en ‘El valor de la verdad’, pero recalcó que ya inició acciones legales contra el cantante dominicano.



“No voy a responder nada de lo que él está diciendo, me defenderé con la justicia. Se regresó a su país por miedo, por el proceso que le estoy iniciando, cometió muchos delitos, por más que esté en su país, la ley le llegará. Me equivoqué al estar con él”, sostuvo la participante de ‘El artista del año’.



Pero Kevin pasó por un polígrafo...

No hay que creer en esas cosas, para mí es una payasada. No digo que ese polígrafo es falso, a mí me parece todo lo que se ha dicho una payasada.



¿Eres una persona agresiva?

No.



¿Lo sigues amando?

Para nada. Las decepciones matan el amor, a veces uno se queda con una persona, más que por amor, por costumbre.



¿Estás con la conciencia tranquila?

Muy tranquila. Tranquila con mi amigo Jefferson (Farfán), Josimar, con Ignacio no hablé porque es una bobada, tranquila con Sergio (bailarín de ‘El artista del año), Erick (Sabater).



¿Es cierto que perdiste un hijo de Kevin?

Menos voy a responder eso.



(Deyanira Bautista)