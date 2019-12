Momentos de tensión se vivieron en la final de ‘El dúo perfecto’ debido a un inesperado enfrentamiento entre Michelle Soifer y Daylin Curbelo, quien acusó a la popular ‘Michi’ de quitarle su vestido de gala y por el cual no pudo participar en el musical navideño.

Daylin, estuviste ausente en el musical navideño...

La verdad que tuve un problema antes de salir (del camerino), me quitaron el vestido y no iba a salir calata.

¿Es cierto que hubo un enfrentamiento con Michelle e incluso se habrían empujado en los camerinos?

Lo que pasa es que me quitaron el vestido, o sea, tenía un vestido pactado y me lo quitaron, por eso no pude salir.

¿Qué te dijo Michelle? ¿Por qué agarró tu vestido?

No sé, pero estoy contenta por llegar hasta donde llegué (segundo lugar). Me siento feliz, ahora me voy a Cuba porque mi familia me espera y eso sí es importante para mí.

¿Es verdad que se empujaron en los camerinos?

No. Nada que ver.

RADICARÁ EN MIAMI

En tanto, Michelle Soifer contó que dentro de pocos días viajará a Estados Unidos junto a su novio Giuseppe Benignini, con quien tiene proyectos de trabajo en el exterior.

“Me voy del país para ver oportunidades laborales. Hay propuestas bonitas, así que vamos a probar. La idea es hacer carrera afuera, y él (Giusseppi) se va conmigo porque no lo puedo dejar solito en Lima. Ya es mi prometido”, finalizó.