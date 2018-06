Michelle Soifer se hartó y demandó a Erick Sabater por el delito de difamación . En el documento ella alegaba que las declaraciones del dominicano vulneraban su honor, por lo que buscaba que la justicia peruana castigue a su expareja. La ‘guerrera’ siguió firme en su decisión de demandarlo , pero le rechazaron el juicio.

Según el diario El Popular, el juez penal de Lima, Jesús Pacheco Diez, es quien desestimó la demanda que puso Michelle Soifer a su ex pareja Erick Sabater por decir que ella lo agredió verbalmente y hasta le tiró una cachetada en público.

Asimismo, el magistrado del Juzgado Penal de Lima indicó que no existen motivos suficientes para admitir la demanda, en la que Michelle Soifer indicaba que su ex pareja Erick Sabater manchó su reputación y honor al revelar detalles de su vida privada en medios de comunicación.

“ Ella ( Michelle Soifer ) me agredió verbalmente, me tiró una cachetada en Combate y casi me rompo el hombro al chocar con uno de los inodoros. Testigos fueron Marisol y José Luis (el productor)… Ella me amenazó que iba a destruirme ” dijo Erick Sabater en una entrevista.

Michelle Soifer le respondió a Erick Sabater diciéndole que estaba afectando su honor, sobre todo cuando el artista declaró que ella le había sido infiel. Por esta razón, la ‘guerrera’ pidió la pena máxima de la ley.

Ante la rechaza de la demanda de difamación, Michelle Soifer habría pedido que sus abogados apelen la decisión del juez, pues ella quiere que el daño ocasionado por Erick Sabater sea remediado.

Recordemos que en octubre del 2016, Michelle Soifer y Erick Sabater terminaron su relación, pero los dimes y diretes no han parado , ya que incluso la actual pareja de la guerrera, Kevin Blow, ha declarado sobre el ex de la bombón asesino.

Erick Sabater sobre Michelle Soifer

