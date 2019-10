Michelle Soifer sobre recibir ayuda psicológica: “Creo que es importante, pero no me gusta que me manden"

Michelle Soifer sigue en el ojo de la tormenta luego de las acusaciones de violencia física que hizo contra su expareja Kevin Blow. Ahora, todo parece indicar que la cantante se habría negado en un primer momento a recibir ayuda psicológica debido a las fuertes vivencias que ha atravesado en los últimos años.

En la entrevista a la revista +Mujer de Trome, Michelle Soifer dio una polémica respuesta cuando le preguntaron si habían pensado en recibir ayuda profesional.

"Creo que es importante (ir al psicologo), pero no me gusta que me manden. Mi mejor terapia son mi familia y mis seguidores”, indicó Michelle Soifer.

Ante esto, Magaly Medina consideró que 'es grave' la forma de pensar de Michelle Soifer al negarse a acudir a terapias para que pueda superar este tipo de vivencias.

“Me parece que esta respuesta es grave porque nadie la está mandando. A nadie le gusta que le manden, pero lo que estamos diciéndole es una sugerencia (...) lo han dicho los especialistas en la materia”, dijo Magaly Medina.