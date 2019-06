Michelle Soifer alista demanda por red de mercadeo: "Sí he tomado acción legal. No van a manchar mi imagen"

Michelle Soifer alista demanda. La participante del jurado de El Artista del Año no se quedará tranquila luego de los informes que ha realizado el programa 'Mujeres al Mando' que ponen en duda la red de mercadeo a la que pertenece junto a Mario Hart y Christian Domínguez.

El programa de Latina presentó algunos detalles de la red de mercadeo y la opinión de especialistas sobre finanzas y economía. Todos ellos coincidieron en los riesgos que podría traer invertir dinero en un negocio que no está respaldado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Por ese motivo, Michelle Soifer decidió iniciar acciones legales. "Yo no estoy estafando a nadie. Jamás lo haría ni lo he hecho. Sí he tomado acción legal con mis abogados porque esos medios no van a manchar mi imagen", declaró a la prensa.

Mario Hart y Michelle Soifer y la red de mercadeo

El último viernes, el programa Mujeres al Mando se contactó con los socios de Mario Hart en la red de mercadeo y pudieron dar su descargo sobre cómo funciona su negocio. En un inicio, ninguno de los participantes pudo ser contactado por la producción, lo que generó suspicacias.

Michelle Soifer indicó durante su conversación con la prensa que ella no es imagen de la red de mercadeo, sino que ella participa como un usuario más y que hasta ahora la encuentra rentable pues ha invertido su dinero.

SBS ADVIERTE

A través de sus redes sociales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) le advirtió a los usuarios sobre empresas que prometen generar ganancias rápidamente. Incluso, compartió el link donde las personas pueden hacer la consulta sobre las entidades que tienen su respaldo y las que no.

"¿Te han invitado a un negocio con grandes ganancias? ¡Cuidado! Podrías perder los ahorros de tu vida. 😰Conoce la lista de entidades informales reportadas por #SBSPerú", se lee en el mensaje.