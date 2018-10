Michelle Soifer respalda a Kevin Blow por la pensión por alimentos a su hijo 

Michelle Soifer ‘sacó las garras’ por su pareja Kevin Blow y aseguró que es un buen padre y mantiene una buena relación con la madre de su hija.



“Siempre fuimos caballero y dama al no hablar de las exparejas. Él actualmente tiene una buena relación con la mamá de su hija y todo está perfecto. Yo, por mi lado, no puedo tener una relación con mi ex (Eric Sabater). No hay ni que mencionarlo”, expresó.



Asimismo, el dominicano respaldó las palabras de ‘Michi’ y añadió que las cosas que acordaron con la madre de su hija las mantiene en privado.



“Hubo temas que no se debieron hacer públicas. Tampoco conté cómo solucioné todo con la madre de mi hija. Hablar si pago o no la pensión por alimentos, son huachafadas”, sostuvo Kevin Blow, quien junto a Michelle Soifer fueron sentenciados en ‘El artista de año: el dúo perfecto’.